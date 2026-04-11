Kayseri Süper Amatör Küme'de son hafta
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 2025-2026 sezonu yarın oynanacak son hafta maçları ile sona erecek. Kayseri Şekerspor'un şampiyon olduğu sezonda Yahyalıspor ve Esen Metal Spor Kulübü lige veda etti. Lige veda edecek son takım ise yarınki maçların sonuçlarına göre belirlenecek.
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 2025-2026 sezonu tamamlanıyor. 21 Eylül 2025 ayında başlayan heyecan yarın oynanacak olan 26. hafta maçları ile sezon noktalanacak. Kayseri Şekerspor'un şampiyon olduğu sezonda Yahyalıspor ve Esen Metal Spor Kulübü lige veda etti. Lige veda eden son takım ise son hafta maçlarının ardından belli olacak. Süper Amatör Küme'de son hafta maçları ise şu şekilde;
Başakpınarspor - Erciyes Esen Makina FK
G.O.Paşaspor - Argıncıkspor
Hacılar Erciyesspor - Kayseri Şekerspor
Talas Anayurtspor - Amaratspor
Döğergücü FK - Özvatanspor
Kayseri Atletikspor - Döğerspor - KAYSERİ