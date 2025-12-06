Haberler

Kayseri Süper Amatör Küme'de 12. haftanın hakemleri belli oldu


Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 12. hafta heyecanı başlıyor. Kayseri İl Hakem Kurulu, 12. haftada görev alacak hakemleri açıkladı. Önemli karşılaşmalar yarın oynanacak.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 12. haftada düdük çalacak hakemler belli oldu.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 12. hafta heyecanı yarın oynanacak olan karşılaşmalar ile devam edecek. Kayseri İl Hakem Kurulu; tek grupta oynanacak Süper Amatör Küme maçlarının hakemlerini belirledi ve kamuoyu ile paylaştı. Ligin 12. haftasında hem zirve de hem de alt sıralarda birbirinden önemli müsabakalar oynanacak. Haftanın maçları ve bu maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde;

K.Şekerspor-Talas Anayurtspor: Dilber Sıla Başıaçık

Döğergücü FK-Erciyes Esen Makine FK: Ahmet Pakırcı

Başakpınarspor-Döğerspor: Esat Sabuncu

Hacılar Erciyesspor-Özvatanspor: Ali Yıldız

Esen Metal SK-Argıncıkspor: Gülşen Urgun

Amaratspor-G.O.Paşaspor: Ebu Talha Rasim Köse - KAYSERİ




