Kayseri Süper Amatör Küme'de 12. haftanın hakemleri belli oldu
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 12. hafta heyecanı başlıyor. Kayseri İl Hakem Kurulu, 12. haftada görev alacak hakemleri açıkladı. Önemli karşılaşmalar yarın oynanacak.
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 12. haftada düdük çalacak hakemler belli oldu.
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 12. hafta heyecanı yarın oynanacak olan karşılaşmalar ile devam edecek. Kayseri İl Hakem Kurulu; tek grupta oynanacak Süper Amatör Küme maçlarının hakemlerini belirledi ve kamuoyu ile paylaştı. Ligin 12. haftasında hem zirve de hem de alt sıralarda birbirinden önemli müsabakalar oynanacak. Haftanın maçları ve bu maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde;
K.Şekerspor-Talas Anayurtspor: Dilber Sıla Başıaçık
Döğergücü FK-Erciyes Esen Makine FK: Ahmet Pakırcı
Başakpınarspor-Döğerspor: Esat Sabuncu
Hacılar Erciyesspor-Özvatanspor: Ali Yıldız
Esen Metal SK-Argıncıkspor: Gülşen Urgun
Amaratspor-G.O.Paşaspor: Ebu Talha Rasim Köse - KAYSERİ