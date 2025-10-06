Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 3. hafta tamamlandı.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 3. hafta tamamlandı. Oynanan 6 maç ile 3. hafta geride kalırken, toplam 38 gol atıldı. Süper Amatör Küme'de 4. hafta heyecanı önümüzdeki hafta oynanacak olan müsabakalar ile devam edecek. Haftanın en gollü karşılaşmasında EMT Döğergücü FK rakibi Esen Metal Spor Kulübü'nü 8-3 mağlup etti ve maçta toplam 11 gol atıldı. Süper Amatör Küme'de 3. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;

Kayseri Esen Metal SK 3-8 EMT Döğergücü FK

Erciyes Esen Makina FK 1-3 G.O.Paşaspor

Kayseri Döğerspor 5-0 Talas Anayurtspor

Kayseri Şekerspor 7-1 Argıncıkspor

Amaratspor 3-2 Özvatanspor

Başakpınarspor 0-5 Kayseri Atletikspor

Hacılar Erciyesspor 3-0 Yahyalıspor (Hükmen)