Haberler

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 11. Hafta Maçları Tamamlandı

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 11. Hafta Maçları Tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 11. hafta maçları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Geride kalan haftada toplam 19 gol atılırken, liderlikte son 3 haftada 3 farklı takım öne çıktı. Maç sonuçları arasında Hacılar Erciyesspor ve Kayseri Şekerspor dikkat çekti.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 11. hafta tamamlandı.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 11. hafta oynanan maçlar ile geride kaldı. 6 maç ile 11. hafta geride kalırken, toplam 19 gol atıldı. Son 3 haftada 3 farklı takım lider olurken heyecan her geçen hafta artarak devam ediyor. Kayseri Atletikspor'un berabere kaldığı haftada rakipleri Kayseri Şekerspor, Döğerspor ve Hacılar Erciyesspor hata yapmadı. Süper Amatör Küme'de 11. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;

Talas Anayurtspor 0-3 Hacılar Erciyesspor

G.O.Paşaspor 0-4 Kayseri Şekerspor

Esen Metal SK 2-7 Amaratspor

Kayseri Atletikspor 0-0 Argıncıkspor

Döğerspor 1-0 Döğergücü FK

Özvatanspor 0-2 Erciyes Esen Makina FK

Başakpınarspor 3-0 Yahyalıspor (Hükmen) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Memur, emekli, asgari ücret! Son dönemece girilirken en net zam oranları belli oldu

Memur, emekli ve asgari ücretli için en net zam oranları belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntüler infial yaratmıştı! Küçük çocuğa dehşeti yaşatan cani bakın kim çıktı

Küçük çocuğa dehşeti yaşatan cani bakın kim çıktı! Savunması skandal
Altında yükseliş hız kazandı! 5 haftanın en yüksek seviyesini gördü

Piyasalar alev aldı! Altın 5 haftanın en yüksek seviyesini gördü
Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak

Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak
Yozgat'ta dev altın rezervi keşfi! Değeri yaklaşık 4 milyar dolar

Bir ilimizde dev altın keşfi! Milyarlarca dolardan bahsediliyor
Görüntüler infial yaratmıştı! Küçük çocuğa dehşeti yaşatan cani bakın kim çıktı

Küçük çocuğa dehşeti yaşatan cani bakın kim çıktı! Savunması skandal
-27 derecede şortla yürüyenler: Sibirya'dan akılalmaz görüntüler

-27 derecede akılalmaz görüntü: Dondurucu soğukta böyle dolaştılar
Ünlü İsim, ehliyet sınavı için İstanbul'dan Malatya'ya 1100 km yol gitti

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Ehliyet sınavı için 1110 km yol gitti
Togg'dan 1 milyon TL'ye kadar sıfır faizli kredi kampanyası

TOGG'dan herkesi araba sahibi yapacak kampanya! İki modelde geçerli
Almanya'dan gelen gurbetçi, lüks aracıyla köy yollarında ilgi odağı oldu

Herkes onu konuştu: Lüks aracıyla köy yollarında şov yaptı!
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi
Ajax taraftarı adeta stadı yaktı, hakem maçı erteledi

Adeta stadı yaktılar! Futbolcular sahadan kaçtı, maç ertelendi
Ankara'da telebar operasyonu! 56 kişi gözaltına alındı

Şehri ayağa kaldıran telebar operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Japon deprem uzmanından dikkat çeken uyarı: Çantanızda mutlaka tuz ve streç film bulunmalı

Çantanızda bu 2 şey mutlaka bulunmalı! Biri tuz diğeri daha ilginç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.