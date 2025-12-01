Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 11. Hafta Maçları Tamamlandı

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 11. hafta tamamlandı.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 11. hafta oynanan maçlar ile geride kaldı. 6 maç ile 11. hafta geride kalırken, toplam 19 gol atıldı. Son 3 haftada 3 farklı takım lider olurken heyecan her geçen hafta artarak devam ediyor. Kayseri Atletikspor'un berabere kaldığı haftada rakipleri Kayseri Şekerspor, Döğerspor ve Hacılar Erciyesspor hata yapmadı. Süper Amatör Küme'de 11. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;

Talas Anayurtspor 0-3 Hacılar Erciyesspor

G.O.Paşaspor 0-4 Kayseri Şekerspor

Esen Metal SK 2-7 Amaratspor

Kayseri Atletikspor 0-0 Argıncıkspor

Döğerspor 1-0 Döğergücü FK

Özvatanspor 0-2 Erciyes Esen Makina FK

Başakpınarspor 3-0 Yahyalıspor (Hükmen) - KAYSERİ