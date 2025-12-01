Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 11. Hafta Maçları Tamamlandı
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 11. hafta maçları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Geride kalan haftada toplam 19 gol atılırken, liderlikte son 3 haftada 3 farklı takım öne çıktı. Maç sonuçları arasında Hacılar Erciyesspor ve Kayseri Şekerspor dikkat çekti.
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 11. hafta tamamlandı.
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 11. hafta oynanan maçlar ile geride kaldı. 6 maç ile 11. hafta geride kalırken, toplam 19 gol atıldı. Son 3 haftada 3 farklı takım lider olurken heyecan her geçen hafta artarak devam ediyor. Kayseri Atletikspor'un berabere kaldığı haftada rakipleri Kayseri Şekerspor, Döğerspor ve Hacılar Erciyesspor hata yapmadı. Süper Amatör Küme'de 11. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;
Talas Anayurtspor 0-3 Hacılar Erciyesspor
G.O.Paşaspor 0-4 Kayseri Şekerspor
Esen Metal SK 2-7 Amaratspor
Kayseri Atletikspor 0-0 Argıncıkspor
Döğerspor 1-0 Döğergücü FK
Özvatanspor 0-2 Erciyes Esen Makina FK
Başakpınarspor 3-0 Yahyalıspor (Hükmen) - KAYSERİ