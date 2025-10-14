Haberler

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 4. Hafta Sonuçları

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 4. Hafta Sonuçları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 4. hafta geride kaldı. Oynanan 6 maçta toplam 32 gol atılırken, haftanın en gollü maçı Başakpınarspor ile Esen Metal SK arasında gerçekleşti ve 10-2'lik sonuçla tamamlandı.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 4. hafta tamamlandı.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 4. hafta tamamlandı. Oynanan 6 maç ile 4. hafta geride kalırken, toplam 32 gol atıldı. Süper Amatör Küme'de 5. hafta heyecanı önümüzdeki hafta oynanacak olan müsabakalar ile devam edecek. Haftanın en gollü karşılaşmasında Başakpınarspor rakibi Esen Metal SK'yı 10-2 mağlup etti ve maçta toplam 12 gol atıldı. Süper Amatör Küme'de 4. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;

Argıncıkspor 1-0 Amaratspor

Döğerspor 2-0 Hacılar Erciyesspor

Esen Makina Erciyes7-3 Talas Anayurt

Başakpınarspor 10-2 EsenMetal SK

Döğergücü 4-2 Gaziosmanpaşa

Kayseri Atletikspor 1-0 Özvatan Gençlik

Kayseri Şekerspor 3-0 Yahyalıspor (Hükmen) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Mısır'daki tarihi zirve sonrası 4 liderden ortak deklarasyon

Mısır'daki zirve sonrası Erdoğan'dan kameralar önünde tarihi imza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mağarada bulunan kadın cesedinde sır perdesi 10 yıl sonra aydınlatıldı

Mağarada bulunan kadın cesedinde sır perdesi 10 yıl sonra aydınlatıldı
Yaz aylarında nüfusu 10 katına çıkan Tunceli, şimdi sessizliğe gömüldü

Nüfusu 10 katına çıkmıştı! O kentimiz şimdi sessizliğe gömüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.