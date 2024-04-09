Kayseri Şeker 2. Amatör Küme B Grubunda Gol Dolu Maçta Sanayi Esnafspor Kazandı
Kayseri Şeker 2. Amatör Küme B Grubunda ligin 6. haftasında 10 golün atıldığı karşılaşmada kazanan 6-4'luk sonuçla Sanayi Esnafspor oldu.
Stat: Erkilet Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: İbrahim Çolak, Muhammed Emin Çolak, Arda Berat Seviniş
Sanayi Esnafspor: Abidin Yağmur, Ramazan Başer, Burak Kılıç, Seyhan Gül, Furkan Özkara, Deniz Karatut, (Mehmet Kocabey dk.73), Eren Alkan, Emre Taşkın, (Seyfi Atıcı dk.4), Enes Atçı, Zişan Tayyip Sağlamer, Serdar Durmuş
Akkışla Gençlikspor: İsmail Budak, Emre Budak, Abdullah Budak, Yalçın Turgut, Emre Akkoyun, Hamdi Karaman, İsmail Taşdemir, Kuzey Duman, Efe Fındık, S.Efe Nalbantoğlu, A. Efe Işık
Goller: Zişan Tayyip Sağlamer (dk.15 ve 90+3), Serdar Durmuş (dk.29), Burak Kılıç (dk.34), Deniz Karatut (dk.55), Eren Alkan (dk.67) (Sanayi Esnafspor), Abdullah Budak (dk.17-25 ve 57), Emre Akkoyun (dk.44) ( Akkışla Gençlikspor) - KAYSERİ