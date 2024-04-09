Kayseri Şeker 2. Amatör Küme B Grubunda Beraberlik
Kayseri Şeker 2. Amatör Küme B Grubunda zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Kayseri Ömürspor ile Ambar Kızılırmakspor 1-1 berabere kaldı.
Stat: Erkilet Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Ahmet Pakırcı, Furkan Koç, Mevlüt Emin İlik
Ambar Kızılırmakspor: Baykal Altay, Süphan Kafkas, Yusuf Aslaner, Yakup Aslan, Ozan Seringen, Muhammet Ünal, (Barış Soysal dk.57), Ayhan Aslan, (Emre Tekin dk.80), Kadir Yılmaz, Furkan Batar, Ömer Faruk Kalkan, Remzi Yılmaz, (Ahmet Aslan dk.62)
Kayseri Ömürspor: Koray Albayrak, Engin Üçel, Yunus Emre Kulan, Kemal Çelik, Emin Sezer, Saffan Karasu, Ahmet Turan Özbek, Fırat Durkut, (Alihan dk.46), A.Kemal Kocagöz, Abdurrahim Çopur, Gökhan Yeşilbaş
Goller: Remzi Yılmaz (dk.15) (Ambar Kızılırmakspor), Gökhan Yeşilbaş (dk.50)(Kayseri Ömürspor)
Kırmızı Kartlar: Furkan Batar(dk.65), Ahmet Aslan (dk.68) (Ambar Kızılırmakspor), Abdurrahim Çopur (dk.78) (Kayseri Ömürspor) - KAYSERİ