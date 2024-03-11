Kayseri Şeker 1. Amatör Küme'ye veda eden son takım Palasspor oldu.

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme Play-Out mücadelesinde 3 takımdan biri olan Palasspor lige veda eden son takım oldu. Play-Out mücadelesinde oynadığı 2 maçta 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Palasspor 1. Amatör Küme'den 2. Amatör Küme'ye düştü. Play-Out ilk maçında Sindelhöyükspor'a 3-1 kaybeden Palasspor ikinci maçında Buğdaylıspor ile 0-0 berabere kaldı. Play-Out mücadelesinde 1 puan toplayan Palasspor 2024-2025 sezonunda 2. Amatör Küme'de mücadele edecek.

Palasspor'un oynadığı 2 maçta aldığı sonuçlar şu şekilde:

Palasspor 1-3 Sindelhöyükspor

Palasspor 0-0 Buğdaylıspor - KAYSERİ