Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubu'nda Sindelhöyük Yıldızspor ile Sarız Anadoluspor Berabere Kaldı
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubu'nda Sindelhöyük Yıldızspor ile Sarız Anadoluspor 2-2 berabere kalarak puanları paylaştılar.
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubu'nda Sindelhöyük Yıldızspor ile Sarız Anadoluspor 2-2 berabere kalarak puanları paylaştılar.
Stat: Develi İlçe Stadı
Hakemler: Esat Sabuncu, Ahmet Çıtak, Mehmet Temizyürek
Sindelhöyük Yıldızspor: Raşit Yılmaz, Enes Seyis, İsa Erdem Uzun, Necati Güler, Önder Şen, (Mustafa Sümer dk. 46), Hasan Çetin, Emrah Kaplangiray, Selim Kılıç, Koray Aktaş, Ömer Avan, Mehmet Çavuş
Sarız Anadoluspor: Metin Sarı, Bayram Çiçek, Ahmet Furkan Bayram, Engin Temir, Harun Gültekin, Erdem Demir, Yusuf Öztürk, M. Enes Öztürk, Gazi Öztürk, Ömer Öztürk, Yunus Emre Akkaya
Goller: Mustafa Çavuş (dk. 42), Emrah Kaplangiray (dk. 90+3) (Sindelhöyük Yıldızspor), Ömer Öztürk (dk. 49), Mahmut Enes Öztürk (dk. 85) (Sarız Anadoluspor)
Kırmızı kartlar: Mustafa Sümer (dk. 90+4), Necati Güler (dk. 90+4) (Sindelhöyük Yıldızspor) - KAYSERİ