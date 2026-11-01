Kayseri Kadın FK, Süper Lig'in 9. haftasında Haymana Spor'u 2-1 yendi

Kayseri Kadın FK, Süper Lig'in 9. haftasında Haymana Spor'u 2-1 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Karademir Grup Kayseri Kadın FK, evinde Haymana Spor Kulübü'nü 2-1 mağlup etti. Haymana Spor Kulübü ise ligdeki maçtan yenilgiyle ayrıldı.
STAT: Sümer
HAKEMLER: İlknur Ülker, Seyit Ali Köksal, Bahadır Bahçepınar
KAYSERİ KADIN FK: Rita - Ayşe (Dk. 87 Mine), Fatma Nur, Ayatsea, Oladeji (Dk. 46 Essimi), Isigbo, Mega (Dk. 87 Yaren), Omosuyi, Ayşegül, Bashiru, Moise (Dk. 82 Olawumi)
HAYMANA SPOR KULÜBÜ: Bellamy - Ezel, Owusu, Markovska, Adebayo, Shilwatso, Yağmur (Dk. 46 Elvin), Lavin, Özge, Azra, Nursena (Dk. 46 Ellis)
GOLLER: Dk. 11 Ayatsea, Dk. 78 Mouse ( Kayseri Kadın FK) Dk. 85 Adebayo (Haymana Spor Kulübü)
Karademir Grup Kayseri Kadın FK, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9'uncu haftasında evinde Haymana Spor Kulübü'nü 2-1'lik skorla yendi.