Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kayseri Kadın FK, Süper Lig'in 9. haftasında Haymana Spor'u 2-1 yendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Kadın FK, Süper Lig'in 9. haftasında Haymana Spor'u 2-1 yendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Karademir Grup Kayseri Kadın FK, evinde Haymana Spor Kulübü'nü 2-1 mağlup etti. Haymana Spor Kulübü ise ligdeki maçtan yenilgiyle ayrıldı.

STAT: Sümer

HAKEMLER: İlknur Ülker, Seyit Ali Köksal, Bahadır Bahçepınar

KAYSERİ KADIN FK: Rita - Ayşe (Dk. 87 Mine), Fatma Nur, Ayatsea, Oladeji (Dk. 46 Essimi), Isigbo, Mega (Dk. 87 Yaren), Omosuyi, Ayşegül, Bashiru, Moise (Dk. 82 Olawumi)

HAYMANA SPOR KULÜBÜ: Bellamy - Ezel, Owusu, Markovska, Adebayo, Shilwatso, Yağmur (Dk. 46 Elvin), Lavin, Özge, Azra, Nursena (Dk. 46 Ellis)

GOLLER: Dk. 11 Ayatsea, Dk. 78 Mouse ( Kayseri Kadın FK) Dk. 85 Adebayo (Haymana Spor Kulübü)

Karademir Grup Kayseri Kadın FK, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9'uncu haftasında evinde Haymana Spor Kulübü'nü 2-1'lik skorla yendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Emir Sarıgül'den babası ve Özgür Özel hakkında '350 bin dolar' iddiası: Aracına koydu

Oğul Sarıgül'den Özel'i yakacak ek ifade! Babasının adını da verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anadolu Otoyolu’nda zincirleme kaza! Otomobil kağıt gibi ezildi, 3 yaralı

Zincirleme kazada inanılmaz manzara! Kağıt gibi ezildi
Galatasaray'da şok istifa! Yönetimin 2. adamı annesine küfredildiğini söyleyerek duyurdu

Yönetimin 2. adamı istifa etti! Nedeni herkesi şaşırttı
30 kilo veren Ata Demirer, işin sırrını açıkladı

30 kilo veren ünlü komedyen sırrını açıkladı: Ne iğnesi, işim olmaz

Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner gözaltına alındı

Fon soruşturması derinleşiyor! Ünlü gazetenin sahibi gözaltına alındı
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik! 'Belki inanmayacaksınız' diyerek açıkladı

"Belki inanmayacaksınız" diyerek canlı yayında duyurdu: Kerem...
İri taneli, ince kabuklu! Türkiye'nin her yerinden alıcısı var

İri taneli, ince kabuklu! Türkiye'nin dört bir yanından alıcı yağıyor
Aksaray Güzelyurt'taki 3 katlı yer altı şehri, bölgede tuvaleti olan tek yer altı şehri! Hiç restorasyon görmedi

Bölgedeki hiçbir yer altı şehrinde yok! Burada tuvalet bile var