Kayseri Kadın FK’nın Amed’i konuk edeceği maçın saati değişti

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak Kayseri Kadın FK'nın maç saati değişti. Mücadele 12 Eylül Cumartesi günü saat 17.30'da Sümer Stadı'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından daha önce 17.00'da başlayacağı duyurulan Kadın Futbol Süper Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının başlama saatinde değişikliğe gidildi. Daha önce belirlenen programda değişiklik yapılırken, karşılaşmanın yeni başlama saati 17.30 olarak açıklandı.

12 Eylül Cumartesi günü Sümer Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma zirve yarışı açısından büyük önem taşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı