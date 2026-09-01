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Kayseri Kadın Futbol Kulübü, 2026-2027 Sezonuna Galibiyetle Başladı

Kayseri Kadın Futbol Kulübü, 2026-2027 Sezonuna Galibiyetle Başladı
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Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Suwen Kadınlar Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Sezona evinde Sultanbeyli Gücü Spor Kulübü'nü 4-3 yenerek galibiyetle başlayan sarı-kırmızılı ekip, Antalyaspor maçı hazırlıklarına bugün başlayacak. Maç, 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Antalya Zeytinköy 2 Nolu Saha'da oynanacak.

Kayseri Kadın Futbol Kulübü 2026-2027 sezonuna galibiyetle başladı.

Suwen Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Kulübü, ligin 2. haftasında 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sezona evinde İstanbul ekibi Sultanbeyli Gücü Spor Kulübünü 4-3 yenerek galibiyetle başlayan sarı-kırmızılı takımda yüzler gülüyor.

1207 Antalyaspor Kadın FK maçı hazırlıklarına bugün başlayacak olan Kayseri Kadın FK, Cuma günü karayolu ile Antalya'ya gidecek ve maç saatini beklemeye başlayacak. 5 Eylül Cumartesi günü Antalya Zeytinköy 2 Nolu Saha'da oynanacak olan 1207 Antalyaspor Kadın FK ile Kayseri Kadın FK maçı saat 17.00'de başlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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