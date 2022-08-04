Kayseri haber! Kayserispor'da forma numaraları belli oldu Edinilen Kayseri gelişmesine göre Yukatel Kayserispor'da futbolcuların giyeceği forma numaraları belli oldu. Yukatel Kayserispor'da futbolcuların giyeceği forma numaraları belli oldu. Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da yeni sezonda hangi futbolcunun kaç numaralı formayı giyeceği belli oldu. Sarı kırmızılı takımda 38 numaralı formayı Onur Bulut giyecek. Sarı kırmızılı takımda futbolcular ve giyeceği formaların numaraları da şu şekilde: 1- Cenk Gönen 3- Joseph Attamah 4- Dimitrios Kolovetsios 5- Majid Hossoini 6- Ali Karimi 7- Miguel Cardoso 9- Mustafa Pektemek 10- Olivier Kemen 11- Gökhan Sazdağı 12- Abdulkadir Taşdan 17- Emrah Başsan 19- Mario Gavranovic 20- Carlos Mane 21- Lionel Carole 22- Hayrullah Erkip 23- İlhan Parlak 25- Bilal Bayazıt 26- Baran Ali Gezek 27- Mame Thiam 28 - Ramazan Civelek 29- Mehmet Eray Özbek 30- Talha Sarıaslan 38- Onur Bulut 39- Mehmet Şamil Öztürk 40- Muhammed Eren Arıkan 43- Bernard Mensah 54- Arif Kocaman 77- Nurettin Korkmaz 80- Anthony Uzodimma 88- Gustavo Campanharo 89- Yaw Ackah 91- Andrea Bertolacci (Yüksel Yıkılmaz /İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Kayserispor Onur Bulut Spor Güncel Haberler

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