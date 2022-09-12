Kayseri haber | Kayseri Süper Amatör Küme 1. Hafta Spor Haberleri Kayseri haberleri: Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda Kocasinan Şimşekspor ile Kayseri Yolspor karşı karşıya geldi. Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda Kocasinan Şimşekspor ile Kayseri Yolspor karşı karşıya geldi. Kocasinan Şimşekspor rakibini 6-2 gibi farklı mağlup ederek sezona iyi bir başlangıç yaptı. Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha Hakemler: Hüseyin Otyakmaz, Furkan Ulu, Bekir Kahraman Kayseri Yolspor: Barış Aksu, Muhammed Özçifçi, Mahir Enes, (Dk.46 Fatih), Abdussamet San, Yunus Emre Gürkan, Osman Karamahmut, (Dk.30 Hamit Doğan), Salih Bahadır Soylu, (Necati Batuhan), Muaz Güzay, Ömer Bozkuş, (Dk.46 Abdullah Bulak), Mehmet Kındık, Adem Şener Kocasinan Şimşekspor: Ömer Anıl Polat, Batuhan Bolat, Abdulkadir Söyler, Furkan Yiğit, Halil Yönlü, Halil İbrahim Avcı, (Dk.85 Mert Akgöz), Fikret Arda İbiş, (Dk.85 Mehmet Beştepe), Naim Can, (Dk.75 Berkay Arı), Murat Kıraç, Cengiz Eşme (Dk.55 Emircan Yıldırım), Ozan Efe, (Dk.85 Mehmet Tek) Goller: Dk.26 Salih Bahadır, Dk.72 Necati Batuhan (Kayseri Yolspor), Dk.8 Halil İbrahim Avcı, Dk.13 ve 90+1 Batuhan Bolat, Dk.17 Naim Can, Dk.43 Abdulkadir Söyler, Dk.54 Murat Kıraç (Kocasinan Şimşekspor) - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Kocasinan Kayseri Spor Haberler

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