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Kayseri Futbol Academy ile Yeni Erciyesspor 4-4 Berabere Kaldı

Kayseri Futbol Academy ile Yeni Erciyesspor 4-4 Berabere Kaldı
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Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu'nda, ligin açılış maçında Kayseri Futbol Academy ile Yeni Erciyesspor 4-4 berabere kaldı. Maçta goller Kayseri tarafından Ahmet Soyak, Şerafettin Sevim, Umut Yılmaz ve Kadir Aktaş'tan, Yeni Erciyesspor tarafından ise Hacı Ahmet Alkan, Kerem Batuhan Aslan ve İsmail Dünya'dan geldi.

Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu'nda ligin 1. haftasında Kayseri Futbol Academy ile Yeni Erciyesspor 4-4 berabere kalarak puanları paylaştılar.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Samed Armut, Fatih Yıldırım, M. Emin Vural

Bekir Büyükbaş, Resül Batuhan Kurşun, Rıdvan Dökmeci, Alaaddin Sayın, Ahmet Soyak (Kubilay Usanmaz dk. 75), Nazım Can Yıldırım, İlker Yardımcı, Umut İzzet Yılmaz, Furkan Koçak ( Kadir Aktaş dk. 72), Şerafettin Sevim, Kubilay Babacan (Muhammed Turp dk. 72)

Yeni Erciyesspor: Alptuğ Dursun Şahan, Güngör Özdemir (Emre Budak dk. 46), Taha Görel (Gazi Köngül dk. 80), Doğukan Yıldırım, Muhammed Herdem, Recep Kaçar (Batuhan Öztürk dk. 80), İsmail Dünya, Alper Yalçın, Batuhan Aslan (Görkem Demirkol dk. 89),Muhammed Çağrı Merkit (Yusuf Güleç dk. 46), Hacı Ahmet Alkan

Goller: Ahmet Soyak (dk. 5), Şerafettin Sevim (dk. 34), Umut Yılmaz (dk. 39), Kadir Aktaş (dk. 80) (Kayseri Futbol Academy), Hacı Ahmet Alkan (dk. 15, 45), Kerem Batuhan Aslan (dk. 39), İsmail Dünya (dk. 71) (Yeni Erciyesspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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