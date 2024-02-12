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Kayseri Esen Metal SK, Altındağ Akkışlaspor'u 6-1 mağlup etti

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Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu'nda ligin 17. haftasında Kayseri Esen Metal SK, alt sıralarda yer alan Altındağ Akkışlaspor'u 6-1 mağlup etti. Maçta Kayseri Esen Metal SK'dan Hakan Bahran ve Mehmet Tatlı 2'şer gol atarken, Naimcan Göksoy ve Samet Türk de birer gol kaydetti. Altındağ Akkışlaspor'un tek golü ise Okan Uçar'dan geldi.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu'nda ligin 17. haftasında Kayseri Esen Metal SK, alt sıralarda yer alan Altındağ Akkışlaspor'u 6-1 mağlup etti.

Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Recep Güneş, Harun Soyeşik, Tolga Selvi

Kayseri Esen Metal SK: Mehmet Başer, Burak Türkmen, Ünal Narinç, (Mertcan Babayiğit dk. 55), Serkan Yıldız, Bahadır Sarıçiçek, Ömer Kaya, (Naimcan Göksoy dk. 46), Ziyahan Erbaşı, Hakan Bahran, (M. Fatih Demirezen dk. 73), Mehmet Tatlı, (Samet Türk dk. 73), Selim Yağmur, Batuhan Şimşek, (Ozan Efe dk. 60)

Altındağ Akkışlaspor: Ali Birol, (Bekir Akpınar dk. 73), Hüseyin Yalçın, Abdülkadir Öztoprak, Yusuf Aydoğdu, (Enes Ceyhan dk. 80), Mehmet Beştepe, (M.Özgür Uludağ dk. 55), Ali Portakal, (Metehan Bolat dk. 80), Eren Cem Çelebi, (Metin Çakıcı dk. 46), Utku İridağ, Okan Uçar, Mustafa Bulut, Yunus Emre Yeşilbaş

Goller: Hakan Bahran (dk. 33, 66), Mehmet Tatlı (dk. 39, 70), Naimcan Göksoy (dk. 73), Samet Türk (dk. 90+3) (Kayseri Esen Metal SK), Okan Uçar (dk. 77) (Altındağ Akkışlaspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mehmet Tatlı Altındağ Kayseri Maç Sonucu Futbol Spor Güncel Haberler

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