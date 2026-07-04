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Kayseri Elit Voleybol Kulübü tüm faaliyetlerini sonlandırdı

Kayseri Elit Voleybol Kulübü tüm faaliyetlerini sonlandırdı
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Kayseri Elit Voleybol Spor Kulübü, 2025-2026 sezonunun ardından tüm faaliyetlerini sonlandırdığını duyurdu. Kulüp, 2026-2027 sezonunda hiçbir kategoride mücadele etmeyecek.

Kayseri Elit Voleybol Spor Kulübü, 2025-2026 sezonun ardından tüm faaliyetlerini sonlandırdı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ekiplerinden Kayseri temsilcisi Elit Voleybol Spor Kulübü 2026-2027 sezonunda hiçbir kategoride mücadele etmeyecek. Kayseri Elit Voleybol Spor Kulübünden yapılan paylaşımda, "Uzun yıllardır sürdürdüğümüz tüm faaliyetlerimizi sonlandırma kararı aldığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz. Ter döken, hayaller kuran, mücadele eden tüm sporcularımıza; onların her zaman yanında olan kıymetli ailelerine en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yıllar boyunca sadece bir spor kulübü değil, aynı zamanda bir aile olmayı başardık. Sevinçleri birlikte yaşadık, zorlukları birlikte aştık. Her bir sporcumuzun hayatına dokunabilmiş olmak, bizler için en büyük gurur kaynağıdır. Bugün bir kapanış olsa da geride bıraktığımız değerler, dostluklar ve anılar her zaman yaşamaya devam edecektir. Tüm sporcularımıza hayatlarının bundan sonraki süreçlerinde başarılar diliyor, bizlere destek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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