Haberler

Kayseri Voleybol Ulusal Aday Hakemleri'nden büyük başarı

Kayseri Voleybol Ulusal Aday Hakemleri'nden büyük başarı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Bölgesi'nden 4 ulusal aday hakem, Diyarbakır'da yapılan seminer ve sınavda başarılı olarak C Klasman Ulusal Hakemliği'ne terfi etti. Hakemler, başarılarını 2 Ocak'ta düzenlenecek bir törende belgeleriyle birlikte alacaklar.

Kayseri Bölgesi'nden 4 ulusal aday hakem, Diyarbakır'da yapılan seminer ve sınavda başarılı olarak C Klasman olarak Ulusal Hakemliğe terfi etti.

Kayseri Voleybol İlTemsilcisi İsmail İsmailYıldırım, Kayseri'den 4 ismin C Klasman olarak Ulusal Hakemliğe terfi ettiğini açıkladı. Diyarbakır'da yapılan Ulusal Hakemliğe Yükselme Semineri ve Sınavına Kayseri'den katılan Busenur Duman, Hüseyin Ateş, Kürşat Yörük ve Oğuzhan Uçan sınavda başarılı olarak C Klasman olarak Ulusal Hakemliğe terfi etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Temsilcisi İsmail Yıldırım, "Diyarbakır'da yapılan Ulusal Hakemliğe Yükselme Semineri ve Sınavına katılmış olup; Seminer sonrasında yapılan yazılı sınav ve saha uygulamalarını 4 hakemimiz de başarıyla tamamlamıştır. Başarıyla tamamlayan hakemlerimiz MHGK tarafından C Klasman olarak Ulusal Hakemliğe terfi ettirilmiştir. Hakemlerimize kokartları, 2 Ocak Cuma günü Aylık Hakem seminerinde Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve TVF Kayseri Voleybol İl Temsilcisi ve Uluslararası Voleybol Hakemi İsmail Yıldırım tarafından takdim edilecektir. Hakemlerimize Ulusal Hakemliklerinde ve üst klasmanlara yükselme yolunda başarılar dileriz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Fenerbahçe sezon sonu seçime gidiyor! Saran: Görevimi yarım bırakmayacağım

Sadettin Saran açıkladı: Fenerbahçe seçime gidiyor
Uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan 7 ismin mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 7 ismin mal varlığına el konuldu
İstanbul için yeni uyarı! AKOM bu kez beklenen kar kalınlığını da verdi

İstanbul'a yeni uyarı! AKOM bu kez kar kalınlığını da verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta'ya bakanlıktan inceleme

Müşterisi ile dalga geçen şefe bakanlıktan inceleme
Niğde'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Yaşlı çiftin şüpheli ölümü! Bulgular tek bir ihtimali işaret ediyor
500 yıllık gelenek! Kasımda başlıyor, kuyular dolunca herkesin işine yarıyor

500 yıllık gelenek! Kuyular dolunca herkesin işine yarıyor
Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Yılın son bombası patladı! Fenerbahçe seçime gidiyor

Yılın son bombası patladı! Fenerbahçe seçime gidiyor
Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı! Oklar bir kişide yoğunlaşıyor

Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı