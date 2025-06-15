Kayseri'den 18 Hakem Bölgesel Sınavda Temsil Edildi

Merkez Hakem Kurulu (MHK); bölgesel klasman hakemlik ve gözlemcilik için düzenlediği sınava Kayseri'den 18 kişi davet etti.

Kayseri hakemliğini daha ileriye taşımak adına çaba sarf eden Kayseri İl Hakem Kurulu; bugün Ankara'da düzenlenen Bölgesel Klasman Hakemlik ve Gözlemcilik sınavında 18 kişiyle temsil edildi. MHK tarafından Ankara'da düzenlenen Bölgesel Hakemlik Sınavına Furkan Emre Aslan, Ebu Talha Rasim Köse, Muhammed Emin Vural ve Merve Nur Topaktaş, Bölgesel Yardımcı hakemlik sınavına Belinay Maraş, Buse Özgül, Pınar Çolak, Muharrem Karaca, Göktürk Seven, Hamza Yıldız, Mert Karslı, Mustafa Uçkan, Aykut Cem Bulut katıldı. Bölgesel Gözlemcilik sınavına ise Engin Tamuca, Şaban Elbaşı, Mustafa Yılmaz, Murat Özçetin ve Cemal Sarıkaya iştirak etti.

Sınav sonuçları 25-30 Haziran tarihleri arasında açıklanacak. Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı Ömer Murat Ülger, sınava giren hakem ve gözlemci adaylarına başarılar diledi. - KAYSERİ