Kayseri'de TYF Anadolu Yelken Ligi 3. Ayak Yarışları Tamamlandı
Kayseri'de ilk defa düzenlenen TYF Anadolu Yelken Ligi 3. Ayak Kayseri Optimist Yelken Yarışları, 7 ilden 10 kulüp ve 57 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Dereceye giren sporcular ödüllerini törenle aldı.
Kayseri'de ilk defa düzenlenen TYF Anadolu Yelken Ligi 3. Ayak Kayseri Optimist Yelken Yarışları, ödül töreniyle tamamlandı.
Organizasyon, Türkiye Yelken Federasyonu (TYF), Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kocasinan Belediyesi koordinesinde Kuşçu Marina Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Yarışmada 7 ilden 10 kulüp ve 57 sporcu mücadele etti.
Yarışlarda "Optimist Junior" genel sınıfında Samsun Yelken Kulübü'nden Kuzey Metehan Özer, "Optimist Junior" kızlarda Akdeniz Yelken Spor Kulübü'nden Vera Özkan, "Optimist Genel"de Ankara Yelken Kulübü'nden Alp Davutoğlu, "Optimist Kızlar'da ise Samsun Yelken Kulübünden Defne Gökçiçek, birinci oldu.
Dereceye girenlere ödüllerini Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Özkaleli ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, verdi.