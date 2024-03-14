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Kayseri'de Muaythai Aday Hakem Kursu Gerçekleştirildi

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Kayseri Muaythai İl Temsilciliği'nin 2024 Faaliyet Programı'nda yer alan Aday Hakem Kursu, Kayseri Gençlik Spor İl Müdürlüğü brifing ve Antrenman Salonu'nda yapıldı. Kurs sonunda başarılı olan 48 kursiyer Muaythai Aday Hakemi olma hakkı kazandı.

Kayseri Muaythai İl Temsilciliği'nin 2024 Faaliyet Programı'nda yer alan Aday Hakem Kursu, Kayseri Gençlik Spor İl Müdürlüğü brifing ve Antrenman Salonu'nda yapıldı.

Kayseri Gençlik Spor İl Müdürlüğü brifing ve Antrenman Salonu'nda gerçekleştirilen Aday Hakem Kursu'nda Muaythai Federasyonu Merkez HakemKurulu Üyesi Erdinç Patlar teorik ve uygulama dersleri verdi. Kurs sonunda başarılı olan 48 kursiyer Muaythai Aday Hakemi olma hakkı kazandı. Kayseri Muaythai İlTemsilcisi Fatih Kağan Ulu, sorunsuz bir hakem kursu geçirdiklerini söyledi.

Ulu, "İl hakem Kurulu Başkanı Osman Mutlu, İl Hakem kurulumuz ve emektar hakemlerimiz kursiyerlerimizi yalnız bırakmayarak yakından ilgilendi. Gün geçtikçe kulüp, antrenör, sporcu ve hakem kapasitesine sahip oluyoruz. Muaythai branşında ulusal ve uluslararası başarılarımızı daha da yukarıya taşımak için gayret gösteriyoruz. Aramıza yeni katılan aday hakemlerimizi tebrik ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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