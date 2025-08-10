Kayseri'de Lite Quest 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası'nda İkinci Gün Heyecanı

FIBA onaylı Lite Quest 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası, Kayseri'de ikinci gün müsabakalarıyla devam etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki organizasyonda 16'sı yabancı 32 takım mücadele ediyor.

Turnuvada, şampiyon takım İspanya'da düzenlenecek FIBA Challenger Turnuvası'na doğrudan katılım hakkı alacak.

Toplamda 240 bin lira para ödülünün dağıtılacağı turnuvada, birinciye 120 bin, ikinciye 80 bin, üçüncüye ise 40 bin lira ödül verilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Mehmet Ünal Sağlam, AA muhabirine, bugün tansiyonu daha yüksek ve seyir zevki veren maçların olacağını söyledi.

Organizasyon adına geri dönüşlerin başarılı olduğunu belirten Sağlam, "Bugün ikinci gündeyiz ve elemeler başlıyor. Dün harika geçti. İlimize bu organizasyonu kazandıran Büyükşehir Belediyemiz ve Spor AŞ'ye teşekkür ediyoruz. Türkiye adına büyük bir vizyon örneği gösterdiler. Türkiye'de bu kadar geniş kapsamlı ve bu kadar detayı düşünülmüş ilk organizasyon diyebilirim. Bizim adımıza da çok keyifli geçiyor." diye konuştu.

Organizasyon, bugün final maçlarının ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.