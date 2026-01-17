Haberler

Kayseri'de atın arkasında kayak keyfi

Kayseri'de atın arkasında kayak keyfi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de Beden Eğitimi Öğretmeni Tuğba Karasu, kış sporlarıyla atçılığı bir araya getirerek atın arkasında kayak yaptı. Karasu, bu deneyimin harika olduğunu ve her iki sporu da sevdiğini belirtti.

KAYSERİ'de kayak ile atçılık sporunu birleştiren Beden Eğitimi Öğretmeni Tuğba Karasu, kentteki kar yağışı sonrası atın arkasında kayakla kaydı. Karasu, "Atlı kayak, bizim için harika bir deneyimdi. İkisi de uzmanlık alanımdı. İki sporu da çok seviyorum" dedi.

Kayseri, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Yoğun karı fırsat bilen atlı okçuluk spor kulübü üyeleri ve kayak sporcuları, atın arkasında kayak keyfi yaptı. Kayak eğitmenliği ve aynı zamanda atçılıkla ilgilenen 2 çocuk annesi Beden Eğitimi Öğretmeni Tuğba Karasu, iki sporu birleştirdi.

'SÜREKLİ ATIN PEŞİNDESİNİZ'

Yıllardır kayak yaptığını aktaran Tuğba Karasu, "Aynı zamanda ata da biniyorum. İkisini birleştirmek çok güzel bir fikir oldu. Atlı kayak, bizim için harika bir deneyimdi. İkisi de uzmanlık alanımdı. İki sporu da çok seviyorum. Binicilik merkezinin sahibi teşvik etti. Bir atım var. Ona bakıyorlar. Birlikte bunu yapabilir miyiz? dedi. Ben de 'Tamam' dedim ve çok güzel bir tablo ortaya çıktı. Dağdaki kayakla buradaki bir değil tabii ki. Sürekli atın peşindesiniz. Ona bir şey olmasın, sana bir şey olmasın. Üzerindekine bir şey olmasın kaygısı var. Çok farklı ve güzel. Binicilik ve kayak sporunu yapan herkese atlı kayağı tavsiye ediyorum" diye konuştu.

'BU İKİ SPOR DA BİRBİRİNDEN EĞLENCELİ'

Kafkas Atlı Spor Kulübü işletmecisi Kürşat Emir ise "Bugün güzel 2 sporumuzu birleştirdik. Böyle bir deneyim yaşadık. Herkese tavsiye ediyoruz. Sürekli yaptığımız sporlar olduğu için çok da zorlanmadık ama çok keyifli ve herkesin denemesi gerekiyor. Bu iki spor da zaten birbirinden eğlenceli. İkisini birleştirince çok daha eğlenceli oldu. Bunu deneyimlemek isteyen varsa kulübümüzde ve farklı yerlerde deneyimleyebilirler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Suriye Ordusu: Deyr Hafir'de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı

Ordu duyurdu: Kontrol tamamen bizde, mayınlar temizleniyor
Atlas'ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

İşte Türkiye'nin yüreğini yakan cinayette 15 yaşındaki katilin ifadesi
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak

Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Berke Özer PSG karşısında kabusu yaşadı

Dün gece kabusu yaşadı
Acun Ilıcalı, Survivor'da öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor

Acun Ilıcalı öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı

Rakam hayli yüksek! Merakla beklenen HTS kayıtları ortaya çıktı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi

Karnesini gören ağabeyi ile tartışıp canına kıydı
Berke Özer PSG karşısında kabusu yaşadı

Dün gece kabusu yaşadı
YPG'nin çekilme kararına Şam yönetiminden ilk tepki

YPG'nin gece yarısı duyurduğu karara Şam yönetiminden ilk tepki
Bonservisini bile duyurdular! İşte Rafa Silva'nın yeni takımı

Bonservisini bile duyurdular! İşte Rafa'nın yeni takımı