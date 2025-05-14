Kayseri'de Karate Aday Hakemlik Kursu Tamamlandı

Kayseri'de düzenlenen Karate Aday Hakemlik Kursu'na 20 kursiyer katıldı.

Kayseri Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen karate aday hakemlik kursu, hem Kayserili hem de farklı illerden gelen kursiyerlerin katılımıyla tamamlandı. 3 gün süren kursa katılan 20 kursiyer, kata, komite branşlarında uygulamalı ve teorik eğitimler sonunda mezun oldu. Eğitim süreci boyunca adaylara, karate hakemlik kuralları, müsabaka yönetimi ve hakemlik teknikleri gibi konularda kapsamlı bilgiler verildi. Karate sporuna gönül veren adaylar, kurs boyunca alanında uzman eğitmenlerden destek alarak bilgi ve tecrübeleri aktarıldı. Kurs sonunda yapılan değerlendirme sınavında başarılı olan kursiyerler, karate branşında hakemlik kariyerlerine ilk adımlarını atmış oldular.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda, "9-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen Karate Aday Hakemlik Kursu başarıyla tamamlandı. 3 gün boyunca yoğun katılım ile düzenlenen kursta hakem adaylarımıza Kata ve Komite branşlarında uygulamalı ve teorik eğitimler verildi. Kursa katılım sağlayan tüm hakemlerimize başarılar diliyoruz" denildi. - KAYSERİ