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Kayseri'de halterci Çağdaş Kaya, Dünya Şampiyonası öncesi İl Müdürü'nü ziyaret etti

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Kayseri'de halterci Çağdaş Kaya, Dünya Şampiyonası öncesi İl Müdürü'nü ziyaret etti
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Paralimpik Milli Halterci Çağdaş Kaya, Dünya Şampiyonası öncesi Kayseri'de Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti. Ziyarette hazırlıklar ve hedefler değerlendirildi, Kabakcı Kaya ve teknik ekibine başarı diledi.

Kayseri'nin milli sporcusu Çağdaş Kaya, Bahreyn'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti. Kaya'ya şampiyona öncesi başarı dilekleri iletildi.

Paralimpik Milli Halterci Çağdaş Kaya, Dünya Şampiyonası öncesinde Kayseri'de anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. TOHM Müdürü Yunus Ergin, Avrupa ve Dünya Şampiyonu Muammer Şahin, Keçiören Spor Kulübü Teknik Direktörü ve İşitme Engelliler Koordinatörü Muttalip Yerlikaya ile milli sporcu Çağdaş Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, 27 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında Bahreyn'in Manama kentinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi hazırlıklar ve milli sporcunun hedefleri değerlendirildi. İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Çağdaş Kaya ve teknik ekibine Dünya Şampiyonası'nda başarılar dileyerek, milli sporcunun Türkiye'yi ve Kayseri'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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