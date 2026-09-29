Haberler

Kayseri’de ’Gazilerimiz Muaythai Şampiyonası’ düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri’de ’Gazilerimiz Muaythai Şampiyonası’ düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri’de 25-27 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Gazilerimiz Muaythai Şampiyonası’nda 54 kulüpten 300 sporcu mücadele etti.

Kayseri'de 25-27 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Gazilerimiz Muaythai Şampiyonası'nda 54 kulüpten 300 sporcu mücadele etti. Şampiyonada gazilere anı kupası takdim edilirken, sporcular gazilerle bir araya geldi.

Kayseri Muaythai İl Temsilciliği tarafından gazilere vefa göstermek amacıyla düzenlenen Gazilerimiz Muaythai Şampiyonası, 25-27 Eylül tarihleri arasında Talas Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Şampiyonaya Kayseri'nin yanı sıra Bilecik, Kırşehir ve Nevşehir'den toplam 54 kulüp ve 300 sporcu katıldı. Organizasyonun açılış törenine Harp Malulü Gaziler Derneği Başkanı Kasım Tutgun, Kayseri Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Ali Yavuz, Polis Şehit ve Gaziler Vakfı Kayseri Başkanı Sami Doğan ve özel harekat gazileri katıldı. Açılış programında Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Şube Müdürü Yakup Deliktaş ve Talas İlçe Spor Müdürü Ferdi Şafak da yer aldı.

Şampiyona kapsamında gazilere organizasyonun anısına kupa takdim edildi. Sporcuların gazilerle bir araya geldiği etkinlikte, şehit ve gazilerin fedakarlıklarına dikkat çekildi. Türkiye Muaythai Federasyonu Milli Kültür Kurulu Başkanı ve Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, organizasyonun sporcuların milli ve manevi değerlerine katkı sağlamayı amaçladığını belirterek gazilere minnettar olduklarını ifade etti. Ulu; şampiyonaya katılan kulüplere, sporculara, antrenörlere ve hakemlere teşekkür ederek şehitleri rahmetle andı, hayatını kaybeden gazilere Allah'tan rahmet, yaşayan gazilere ise sağlık ve huzur dolu uzun ömürler diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 37 sitede yayınlandı.
Vincenzo Montella: Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu'nun heykellerini dikerim

Montella: Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu'nun heykellerini dikerim
AYM, Yeni Parti'nin isim davasını görüştü! 30 gün süre verildi

AYM'den Yeni Parti'ye 30 gün süre
Ünlü şirketten sürpriz karar! 55 milyona satıldı

Ünlü şirketten sürpriz karar! 55 milyona satıldı
Husiler ilerledi, Yemen alarma geçti! Genel seferberlik ilan edildi

Savaş giderek şiddetleniyor! Ülke genelinde seferberlik ilan edildi
Türk futbolunda deprem! Eski hakem Yunus Yıldırım gözaltına alındı

Türk futbolunda deprem! Eski ünlü hakem de gözaltında
FETÖ operasyonunda 30 gözaltı! Gizli tanığın dijital arşivi ortaya çıkardı

Gizli tanığın dijital arşivi ortaya çıkardı! 30 gözaltı
Merih Demiral: Utanç duyuyoruz, sorumluluk biz futbolcularda

''Utanç duyuyoruz'' deyip 4-1'lik skorun sorumlularını ilan etti
Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı

Mal varlığıyla belediye bütçesini 4'e katlayan müdür
Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid'in hikayesi 'Yok artık' dedirtti

Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid'in hikayesi "Yok artık" dedirtti

Bursa'da sabırlar taştı! İşte Hacıosmanoğlu'na stadı terk ettiren tezahürat

İşte Hacıosmanoğlu'na stadı terk ettiren tezahürat