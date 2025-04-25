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Kayseri'de ERVA Spor Okulları Badminton İl Birinciliği'nde 10 Madalya Kazandı

Kayseri'de ERVA Spor Okulları Badminton İl Birinciliği'nde 10 Madalya Kazandı
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Kayseri'de düzenlenen Badminton İl Birinciliği'nde ERVA Spor Okulları toplamda 10 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Yahyalı ERVA Spor Kulübü ve Birlik ERVA Spor Kulübü şampiyonada önemli dereceler kazandı.

Kayseri'de faaliyet gösteren ERVA Spor Okulları, Badminton İl Birinciliği müsabakalarında toplamda 10 madalya kazanarak kürsüye ambargo koydu.

Badminton İl Birinciliğinde Yahyalı ERVA Spor Kulübü, şampiyonada 2 birincilik elde ederken, Birlik ERVA Spor Kulübü 1 birincilik, 2 ikincilik ve 2 üçüncülükle önemli bir başarıya imza attı. Bünyan Şoförler ve Otomobilciler Odası ERVA Spor Kulübü ise 1 birincilik, 1 ikincilik ve 1 üçüncülük derecesi kazandı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in büyük önem verdiği ve şehrin her mahallesine açılması için çalışmaların devam ettiği ERVA Spor Okulları'nın kısa sürede meyvelerini vermesi dikkat çekiyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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