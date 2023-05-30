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Kayseri'de düzenlenen Bilardo Turnuvası sona erdi

Kayseri'de düzenlenen Bilardo Turnuvası sona erdi

Spor Haberleri

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 8 Top Pool Kayseri İl Birinciliği Bilardo Turnuvası'na 32 sporcu katıldı. Mehmet Bahçeci birinci oldu.

8 Top Pool Kayseri İl Birinciliği Bilardo Turnuvası sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün spor faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen 8 Top Pool Kayseri İl Birinciliği Bilardo Turnuvası'na 32 sporcu katıldı. Sporcuların kıyasıya mücadele ettiği turnuvada Mehmet Bahçeci 1., Necip Şahin 2., Bülent Yüksel 3., Ahmet Said ise 4.oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, dereceye giren sporcuları tebrik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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