Kayseri'de Dünya Bisiklet Günü Etkinliği Düzenlendi

Kayseri'de Dünya Bisiklet Günü Etkinliği Düzenlendi
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Sarıoğlan ilçesinde 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü nedeniyle düzenlenen 'Sağlık İçin Pedal'la' bisiklet turuna yoğun katılım sağlandı. Etkinlik, obeziteyle mücadele ve bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması hedefiyle gerçekleştirildi.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Sarıoğlan Kaymakamlığı himayesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle, Atatürk Ortaokulu ve Sarıoğlan KAYMEK işbirliğinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Sağlık İçin Pedal'la" adlı bisiklet turuna yoğun katılım oldu.

Hükümet Konağı önünde bir araya gelen katılımcılar, ilçe stadyumunda sona eren yaklaşık 5 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

Turun ardından ilçe stadyumunda düzenlenen programda konuşan Atatürk Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Ahmet Rasim Sayım, özellikle 18 yaş altı çocuk ve gençlere yönelik obeziteyle mücadele kapsamında hareketli yaşamın teşvik edilmesi gerektiğini ifade etti.

Çevre dostu, sağlıklı ulaşım aracı olan bisikletin kullanımının yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirten Sayım, "2024 verilerine göre Türkiye'nin bisiklet kullanım oranında önceki yıllara göre önemli bir ilerleme kaydettiği görülmekte olup, dünya sıralamasında üst basamaklara doğru tırmanmaktadır. Hollanda, Almanya ve Japonya gibi ülkeler bisiklet kullanımında dünya sıralamasının başında yer almaktadır." diye konuştu.

Etkinliğe, Sarıoğlan Kaymakamı Tugay Kalkanlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Ergül, ilçe protokolü, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Hasan Baldık - Spor
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