Kayseri'de Drone Soccer Türkiye Şampiyonası Heyecanı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ ev sahipliğinde Drone Soccer Türkiye Şampiyonası 1. Etap Yarışları yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, farklı yaş gruplarından katılım sağlanan şampiyona Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Koruma kafesli özel dronlar ile gerçekleştirilen müsabakalarda sporcular hem teknik becerileri hem de stratejik hamleleriyle mücadele etti.

Vatandaşlar da yeni nesil spor deneyimini yakından takip etme fırsatı buldu.