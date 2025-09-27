Kayseri'de Dragon Festivali Başladı

Kayseri'de İncesu Barajı'ndaki Dragon Festivali, seri yarışlarla başladı.

İncesu Belediyesi ve Uniplay Summer Fest iş birliğiyle İncesu Marina'da gerçekleştirilen festival start aldı.

Türkiye ve Kayseri'de önde gelen kurumsal firmaların takımlarının mücadele ettiği yarışların bugünkü etabı, seri yarışlara sahne oldu.

Organizasyonda 40 takımdaki yaklaşık 800 sporcu, kürek çekerek 210 metrelik parkuru tamamlamak için mücadele etti.

Festival, yarın yapılacak "Fun" ile "Sports" kategorisi eleme ve final yarışlarıyla tamamlanacak.