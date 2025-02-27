Kayseri'de Dağ Kayağı 2. Kademe Antrenör Eğitimi Düzenlenecek

Türkiye Dağcılık Federasyonu 2025 faaliyet programında yer alan Dağ Kayağı 2. Kademe Antrenör Uygulama Eğitimi, 17- 23 Mart 2025 tarihleri arasında Kayseri'de yapılacak.

Kayseri'de yapılacak olan Dağ Kayağı 2. Kademe Antrenör Uygulama Eğitimi için başvurular 10 Mart tarihine kadar devam edecek. Kursa katılacak olan antrenörlerin antrenörlük temel eğitimde başarılı olup uygulama eğitimine katılacak olan kişiler başvurularını e-devlet üzerinden yapabilecekler. Kursa başvuracak adayların antrenör talimatı kapsamında en az 1 yılı doldurmuş 1. kademe yardımcı antrenör belgesine sahip olması gerekiyor.

Kursa kontenjan fazlası başvuru olursa öncelik Türkiye Şampiyonaları'na sporcu getirmiş veya federasyonun Dağ Kayağı Eğitimleri'nde görev yapmış antrenörlere verilecek. Kayseri Hacılar Kültür Merkezi'nde yapılacak olan kursta teorik ve pratik eğitimler verilecek. - KAYSERİ