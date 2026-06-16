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Kardeşlik ruhu sahaya taşındı

Kardeşlik ruhu sahaya taşındı
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Kayseri'nin köklü basketbol kulüplerinden Hasketbol Spor Kulübü'nün altyapısında 2025-2026 sezonunda 46 kardeş sporcu birlikte antrenman yapıp maçlara çıkıyor. Kulüp Başkanı Hasan Aksoyak, sporcuların neredeyse yarısının kardeşlerden oluşmasının gurur verici olduğunu belirtti.

Kayseri'nin köklü basketbol kulüplerinden Hasketbol Spor Kulübü'nde 2025-2026 sezonunda altyapılarda yer alan 46 kardeş sporcu, aynı takım çatısı altında antrenman yapıp müsabakalara çıkıyor. Kulüp Başkanı Hasan Aksoyak; sporcuların neredeyse yarısının kardeşlerden oluşmasının kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Hasketbol Spor Kulübü'nde 2025-2026 sezonunda altyapılarda kardeş olarak antrenmanlara katılan ve müsabakalarda mücadele eden 46 sporcu bulunuyor. Kulüp tüm alt yaş kategorilerinde lige katılırken, sporcuların neredeyse yarısını kardeşler oluşturuyor. Kulübün bünyesinde tam 46 kardeş idmanlara devam ederken, tamamı lisanslı şekilde maçlara çıkıyor. Kulüp Başkanı Hasan Aksoyak, altyapıda tüm kategorilerde maçlara çıktıklarını hatırlatarak, kardeşlerin gösterdiği ilginin kendilerini sevindirdiğini söyledi. Aksoyak; "2026-2027 sezonu hazırlıklarımız ve çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Antrenmanlara katılan sporcularımızın neredeyse yarısı kardeş sporcularımız. Bu da bizleri çok fazla mutlu ediyor. Birçok evde, bir çok sofrada ortak konu basketbol. Sporcularımızın yürekleri basketbol sevgisi ile dolu. Ağabeyleri, ablaları, kardeşlerine rol model oluyor. Birlikte aynı sahada aynı amaç doğrultusunda ter akıtıyorlar, mücadele ediyorlar. Altyapımız, basketbol ailemiz ve basketbol sevgimiz her geçen gün büyümeye devam ediyor. Tüm veli ve sporcularımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. Kardeş olarak bu sezon antrenmanlara ve maçlara katılan lisanslı sporcular şöyle;

Mustafa-Yaşar Ünlü, Yahya-Fatmanur Kanay, Kayra-Emir Ekiz, Hasan-Fırat İl, Batuhan-Buğlem Şahin, Fikret-Göktuğ Arslan, Recep-Hayrunisa Özcan, Burhan Efe-Miray Özkeşkek, Ceylin-Defne Battal, Ali Said-Ömer Mirza İlkentapar, Erdem-Yusuf Aktaş, Hasan-Eren Özömer, Doğa-Mila Göktepe, Emir-Ömer Oğuzsağırcı, Çınar-İnci Şahin, Sezen-Güneş Apaydın, Ozan-Arman Sağır, Serra-Zeynep Yılmaz, Esma-Beyza Öğütbaşı, Eymen-Poyraz Demir, Asel-Muhammed Maral, Melikşah-Melike Durmuşçelebi, Yiğithan-Bekirhan Dizibüyük. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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