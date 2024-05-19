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Kayseri'de Atlı Spor Milli Takımı Seçmeleri Gerçekleştirildi

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Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Minik ve Yıldız Milli Takımı seçmeleri, Kayseri'de yapıldı. Seçmelerde AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur da yer aldı. Seçilen sporcular Avrupa Atlı Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Minik ve Yıldız Milli Takımı seçmeleri, Kayseri'de gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu, Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi'nde gerçekleştirilen seçmelere katıldı.

Mustafa Elitaş, burada yaptığı konuşmada milli sporcuların heyecanını paylaştıklarını ve müsabakaları keyifle izlediklerini belirtti.

İlk Atlı Okçuluk Milli Takımı sporcularının tarihe geçtiğini aktaran Elitaş, "Her şeyin ilki çok önemli. Sizin omuzlarınızda çok büyük bir yük var. Bu sporun gelişmesine sizin başarılarınız öncülük yapacak, örnek olacak. Bu sorumluluk sizde. Ben bu ailenin bir ferdi olmaktan da mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sporcuları tebrik eden Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Cantimur da atlı okçuluğun Anadolu medeniyetinin önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Cantimur, yurt dışında Türkiye'yi temsil eden sporculara güvendiğini ve başarılı olacaklarına inandığını belirtti.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Bekiroğlu ise Minik ve Yıldız Milli Takımı'nın yaptığı iki kamptan sonra seçmeleri tamamlayacaklarını söyledi. Bekiroğlu, seçilen sporcuların Avrupa Atlı Okçuluk Şampiyonası'na katılarak Türkiye'yi temsil edeceğini dile getirdi.

Memduh Büyükkılıç da Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunun programına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Seçmelerde atlı okçuluk eğitmenlerine sertifikaları, minik sporculara başarı belgeleri de takdim edildi.

Kaynak: AA / Spor

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