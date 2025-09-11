Kayseri'de Anadolu Yelken Ligi 3. Ayak Yarışları Tanıtıldı

Kayseri'de düzenlenecek Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Anadolu Yelken Ligi 3. Ayak Kayseri Optimist Yelken Yarışları'nın tanıtımı gerçekleştirildi.

Talas Gençlik Merkezi'ndeki tanıtım toplantısının açılışında konuşan Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, kentte su sporlarıyla ilgili birçok çalışma yaptıklarını söyledi.

Kayseri'de gerçekleştirilen etkinliklerin Türkiye çapında dikkati çektiğini ifade eden Tekeş, bu çalışmaları yaparken herkesin elini taşın altına koyduğunu dile getirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ise "Bozkır iklimi olarak görülen Kayseri'de çok kısa sürede yelken, kano ve diğer su sporlarında önemli yol aldık." diye konuştu.

Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Özkaleli de su sporlarının önemine değinerek, "Federasyon olarak yelken sporunun iç sulara yayılması için projemiz vardı. Sadece kıyılarımızda yapılan bu sporu içeride yetenekli gençlerimize nasıl ulaşabiliriz diye düşünüyorduk. Bu işe ilgi duyan şehirlerimizle iletişime geçtik. Bir lig kurduk ve bu hayalimizi gerçekleştirdik." şeklinde konuştu.

Programa yelken yarışlarına katılacak takımlar ve sporcularda katıldı.