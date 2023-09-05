Kayseri'de 3. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu için geri sayım başladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 150. Yılda 150 Projesi kapsamında düzenlenecek olan 3. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu için geri sayımın başladığını duyurdu. Maraton, Mimar Sinan temasıyla düzenlenecek ve 24 Eylül Pazar günü yapılacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 150. Yılda 150 Projesi çerçevesinde bu yıl üçüncüsü Mimar Sinan teması ile düzenlenecek 3. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu için geri sayımın başladığını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi'nin sporda öncü kuruluşu Spor A.Ş. tarafından bir ilke imza atılarak organize edilen ve 2021 yılında başlatılarak geleneksel hale getirilen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nda kayıtlar sürerken büyük heyecanın yaşanacağı 24 Eylül Pazar için geri sayım başladı.

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, spora verdikleri önem doğrultusunda Büyükşehir Belediyesince imza atılan projeler çerçevesinde Kayseri'nin, yurt içi ve yurt dışından birçok profesyonel sporcunun buluşma noktası olmayı sürdürdüğünü anımsattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç bu yıl, Kayseri'de doğup dünya mimari sanatına mührünü vuran büyük deha Mimar Sinan temasıyla düzenlenecek 3'üncü Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nun farklı uzunluklardaki parkurları ile 7'den 70'e profesyonel ve amatör sporcuların yanı sıra halk koşusu ile de Kayserilileri spor ve eğlencenin zirvesine çıkarmaya hazırlandığını söyledi.

Büyük deha 'Mimar Sinan'

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'nin Kayseri'de 'Bir maratondan daha fazlası' sloganıyla geleneksel hale getirdiği Kayseri Yarı Maratonu'nun 3'üncüsünün 24 Eylül 2023 tarihinde gerçekleşeceğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, "Her sene şehrin kültürel değerlerini ve kentin güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmayı hedefleyen Büyükşehir'imiz, maratonun ilkinde Kültepe, ikincisinde Erciyes temasını ön plana çıkarırken yarı maratonun üçüncüsünün temasını ise büyük deha 'Mimar Sinan' olarak belirledi" dedi.

3. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu yine dopdolu

Büyükkılıç, 21 kilometre, 10 kilometre ve Halk Koşusu olarak 3 kategoride gerçekleşecek maratonda toplam 453 bin TL ödül dağıtılacağını vurgulayarak, yarış ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nda 21K genel klasman ödüllerinden Türk ve yabancı sporcular, 21K yaş grupları ödüllerinden yalnızca Türk sporcular, 10K genel klasman ödüllerinden yalnızca Türk sporcular ve 10K yaş grupları ödüllerinden yalnızca Türk sporcular yararlanabilecek. 22-23 Eylül tarihlerinde 09.00-20.00 saatleri arası belirlenen kit dağıtım noktasında katılımcılara göğüs numarası ve çanta ile aynı numarada olan bir adet ölçüm çipi verilecek. Her koşu başlangıcından 15 dakika önce koşucular nizami göğüs numaraları ile başlama noktasındaki yerlerini alacaklar. Giyinme kabinleri emanet eşya teslim etme hizmetleri başlangıç noktasında sağlanacak. Güzergahta yaklaşık her 2,5 kilometrede ihtiyaç noktaları bulunacak. Koşu güzergahında tıbbi hizmet sağlanırken, belirlenen noktalarda ayrıca su ve eğlence noktaları bulunacak. Start öncesi kıyafet çantaları başlangıç noktasında emanet eşya alanında teslim alınacak ve koşu sonrası kıyafet çantaları göğüs numaraları karşılığında bitiş noktasında teslim edilecek."

Son kayıt tarihinin 17 Eylül 2023 saat 20.00 olarak belirlendiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Spor A.Ş.'nin spor kültürünü topluma aşılamayı ve sporu hayatın daima bir parçası haline getirmeyi amaçladığını sözlerine ekledi. - KAYSERİ