Kayseri'de Gençlik Haftası 107. yıl dönümü kutlamaları başladı

Kayseri'de Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcular ve gönüllü gençler katıldı.

Her yıl 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda açılış töreni düzenlendi. Törene; Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, ilçe müdürleri, şube müdürleri, yurt müdürleri, gençlik merkezi müdürleri, sporcular, gönüllü gençler ve il müdürlüğü personeli katıldı. Talas Gençlik Merkezi folklor ekibi tarafından halk oyunları sergilenmesiyle başlayan törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı tarafından Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplu fotoğraf çekimiyle program sonra erdi.

Törenin ardından açıklamada bulunan Kayseri Gençlik ve Spor ve İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; "Gençlik Haftası münasebetiyle bugün çelenk sunumuyla Kayseri'mizde törenlerimizi başlatmış bulunuyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızın 107. yıl dönümü dolayısıyla şehrimizde gençlik ve spor adına önemli organizasyonlar, müsabakalar ve çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bu hafta itibariyle de etkinliklerimize başlamış bulunuyoruz. 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan Milli mücadelemizin meşalesinin yakıldığı bu anlamlı sürecin yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. Kayseri'mizde dolu dolu bir program var. Spor müsabakalarından gençlik faaliyetlerine, resmi törenlerden çeşitli organizasyonlara kadar birçok etkinliği gençlerimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle, Milli mücadelemizin başlangıcı olan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün meşalesini yaktığı bu anlamlı günü bir kez daha tebrik ediyorum. İnşallah gençlerimiz, istiklalden istikbale uzanan bu kutlu yolda başarılarıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni daha güçlü yarınlara taşıyacaktır" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
