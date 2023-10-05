Kayseri'de 100. Yıl Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası Düzenlendi

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde düzenlenen '100. Yıl Cumhuriyet Kupası' voleybol turnuvasının maçları başladı. Turnuvaya 19 takım katıldı ve şampiyon takıma 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde kupa verilecek.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde "100. Yıl Cumhuriyet Kupası" voleybol turnuvası düzenlendi.

Kaymakamlık ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen turnuvanın maçları Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün spor salonunda başladı.

İlk maçta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün takımı, Yahyalı Orman İşletme Şefliğinin takımını 2-0 yendi.

Mücadeleyi Kaymakam Mehmet Kaya ile öğretmen eşi İhsaniye Kaya da izledi.

Esnaf, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti ve kamu kurumlarından 19 takımın katıldığı turnuvanın maçları 28 Ekim'de tamamlanacak, şampiyon takıma 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde kupa verilecek.