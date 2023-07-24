Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen doğa kampı yoğun ilgi görüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından Sarımsaklı Barajı'nda düzenlenen doğa kampı, 'Doğa Seni Çağırıyor' sloganıyla vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Ebeveynler çocuklarıyla birlikte doğanın keyfini çıkartırken, çeşitli etkinliklere katılıyorlar. Kamp hafta içi de devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından Sarımsaklı Barajı'nda 'Doğa Seni Çağırıyor' sloganıyla düzenlen doğa kampı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Yaz boyu devam edecek doğa kampına akın eden ebeveynler, çocukları ile eğlenirken, doğanın keyfini çıkartmayı ihmal etmedi.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 'Doğa Seni Çağırıyor' sloganıyla düzenlenen ve geleneksel hale gelen doğa kampı Kayserililerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. 2 gün süren etkinlik programlarında 1'inci gün, Fizyospor Merkezi Önü Servis ile hareket eden katılımcılar, bölgeye ulaştıklarında çadır ve tulum dağıtımı yapılıyor. Saat 16.00'da oyun alanları aktif edilip, 19.00'da akşam yemeği ardından akşam sporu yapılıyor. Spor A.Ş. Genel Müdürü tarafından çocuklar için Sertifika takdimi yapılırken, daha sonra Canlı Müzik / Çocuk Sineması, Karaoke, Tabu, Bilgi Yarışması gibi sahne oyunlarının yanı sıra Gece Çorbası veriliyor. Etkinliğin ikinci günü ise Doğa Yürüyüşü, Sabah Sporu, Kahvaltı ile kamp sona eriyor. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören doğa kampında aileler, çocukları ile birlikte keyifli vakit geçirmenin yanı sıra birbirinden farklı etkinliklere katıldı. Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından organize edilen kampta, bu hafta sonu aileler çocuklarıyla birlikte survivor parkuru, voleybol, okçuluk gibi oyun alanları, sabah sporu, kamp ateşi, canlı müzik, yarışmalar ve birçok etkinlikle doğanın keyfini doyasıya çıkardı. Kayserililer şehrin gürültüsünden uzak, doğa ile iç içe böylesi anlamlı bir etkinliği düzenleyen başta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

DOĞA KAMPI, HAFTA İÇİ DE DEVAM EDİYOR

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor A.Ş. tarafından Sarmısaklı Barajı'nda gerçekleştirilen doğa kampı başladığı ilk günden itibaren yoğun ilgi görürken, yoğun talep üzerine hafta sonu gerçekleştirilen kamplar hafta içi de düzenleniyor. Vatandaşları doğanın keyfini doyasıya çıkaracağı muhteşem bir kamp beklerken, kamp süresince ulaşım, sabah kahvaltısı, akşam yemeği, çadırlar ve uyku tulumu Spor A.Ş. tarafından temin ediliyor. Kayıtlar yalnızca Kayseri Büyükşehir Belediyesi yanında Fizyospor Merkezi'nden 08.00-21.30 saatleri arasında alınıyor. 0-6 yaş için ücretsiz olan kamp, 7-13 Yaş İçin 300 TL, 14 Yaş ve üzeri İçin 350 TL olarak belirlenirken, vatandaşlar 0352 222 87 50, 0549 695 00 38 ve 0549 696 00 38 telefonlarından kamp ile ilgili detaylı bilgi alabiliyor. - KAYSERİ