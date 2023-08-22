Kayseri Basketbol'un yeni transferi Claudia Monica Cuic sağlık kontrolünden geçti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Kayseri Basketbol'un yeni transferi Romanyalı Claudia Monica Cuic, sağlık kontrolünden geçti. Melikgazi Kayseri Basketbol'un son transferi 34 yaşındaki Claudia Monica Cuic, özel bir hastanede dahiliye, kulak-burun-boğaz, kardiyoloji, EKG kontrolleri ve efor testinden geçti. Takım menajeri nezaretinde sağlık kontrolünden geçen oyun kurucu ile sezon sonuna kadar anlaşma yapıldı.