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Kayseri Basketbol İl Temsilciliği 2024-2025 Sezon Başlangıç Toplantısı Gerçekleştirildi

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Kayseri Basketbol İl Temsilciliği, 2024-2025 sezonu için başlangıç toplantısını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirdi. Toplantıda, değişen oyun kuralları, antrenör vize işlemleri ve lig başlangıç tarihleri gibi konular ele alındı. Ayrıca, Kayseri Büyük Erkekler, U-18 Erkek ve Kız, U-14 Erkek ve Kız Basketbol Ligleri'nin başlama tarihi 28 Eylül olarak belirlendi.

Kayseri Basketbol İl Temsilciliği 2024-2025 yılı sezon başlangıç toplantısı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yapılan toplantıya Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sportif Faaliyetler Müdürü Yakup Deliktaş, Basketbol İl Temsilcisi Mehmet Sağlam, Kayseri'de basketbol branşında faaliyetlerine devam eden kulüp idareci ve antrenörleri katıldı. Toplantıda 2024-2025 sezonunda faaliyet gösterilecek kategorilerde değişen oyun kuralları, değişen antrenör vize işlemleri, lig başlangıç tarihleri, bölge şampiyonaları, Türkiye Şampiyonaları ve diğer konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Yapılan toplantı sonrasında Kayseri Büyük Erkekler, U-18 Erkek ve Kız, U-14 Erkek ve Kız Basketbol Ligleri 28 Eylül'de başlaması kararlaştırıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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