Üye Girişi
Haberler
İsrail evlerine dönmek isteyen Lübnanlılara ateş açtı: 11 kişi öldü, 83 kişi yaralandı

Ateşkesin bitmesiyle İsrail'den kanlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Yangında hayatını kaybedenleri arayıp dalga geçen 3 vicdansız gözaltında

Yangın vicdansızları için hesap vakti! Kıskıvrak yakalandılar
18 günde büyük değişim! Son seçim anketinden CHP birinci parti çıktı

18 günde tüm hesaplar değişti! Son seçim anketinde büyük sürpriz
Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu

Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu

Kayseri Badminton Spor Kulübü 1. Lig'e Yükseldi

Kayseri Badminton Spor Kulübü 1. Lig'e Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen 1. Lig ve Gelişim Ligi Terfi müsabakalarında Kayseri Badminton Spor Kulübü 1. Lig'e, Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü ise Gelişim Ligi'ne yükselmeyi başardı.

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından yapılan 1. Lig ve Gelişim Ligi Terfi müsabakaları sona erdi. Müsabakalarda Kayseri Badminton Spor Kulübü 1. Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Ankara'da Türkiye Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen 1. Lig ve Gelişim Ligi Terfi müsabakalarına Kayseri takımları damgalarını vurdu. Yapılan karşılaşmalar sonunda Kayseri Badminton Spor Kulübü 1. Lige yükselme başarısı gösterdi. Öte yandan yine bu müsabakalarda yer alan Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü sporcuları ise Gelişim Ligi'ne yükselmeye hak kazandı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Sorumlu kim? Arınç, bombayı Bakan Ersoy'un kucağına bıraktı
img

18 günde tüm hesaplar değişti! Son seçim anketinde büyük sürpriz
img

"En beğenilen siyasetçi" anketi! Erdoğan'ın önünde bir isim var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Fidan'dan Irak ve Suriye'ye çağrı: İmkanlarımızı birleştirip DEAŞ ve PKK'yı yok etmeliyiz

Bakan Fidan'dan 2 ülkeye çağrı: Güçlerimizi birleştirip yok edelim
Canlı anlatım! İlk gol geldi

İlk gol geldi! Tempo inanılmaz
Maçın bile önüne geçti: Herkes Arda Güler'in bu hareketini konuşuyor

Herkes bu hareketini konuşuyor
Sergen Yalçın anısı yorumcu Semih Şentürk'ün başını yaktı

Yayında anlattığı Sergen Yalçın anısı Semih Şentürk'ün başını yaktı
Türkiye'nin en genç belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

Türkiye'nin en genç belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
Geceliği 30 bin liraya oda satan Halit Ergül'ün aylık geliri 100 bin liraymış

30 bin liraya oda satan otel sahibinin aylık geliri bakın ne kadarmış

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.