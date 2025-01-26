Kayseri Badminton Spor Kulübü 1. Lig'e Yükseldi

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından yapılan 1. Lig ve Gelişim Ligi Terfi müsabakaları sona erdi. Müsabakalarda Kayseri Badminton Spor Kulübü 1. Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Ankara'da Türkiye Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen 1. Lig ve Gelişim Ligi Terfi müsabakalarına Kayseri takımları damgalarını vurdu. Yapılan karşılaşmalar sonunda Kayseri Badminton Spor Kulübü 1. Lige yükselme başarısı gösterdi. Öte yandan yine bu müsabakalarda yer alan Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü sporcuları ise Gelişim Ligi'ne yükselmeye hak kazandı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - KAYSERİ