Kayseri Atletikspor, TVF Kadınlar 2. Lig'de Antepia'yı set vermeden 3-0 yendi

Kayseri Atletikspor, TVF Kadınlar 2. Lig'de Antepia'yı set vermeden 3-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TVF Kadınlar 2. Lig 15. Grup 9. hafta karşılaşmasında zirve mücadelesi veren Kayseri Atletikspor, sahasında Gaziantep temsilcisi Antepia'yı set vermeden 3-0 mağlup etti. Kayseri Gevher Nesibe Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setleri 25-14, 25-14 ve 25-15 sonuçlandı.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 15. Grup 9. hafta karşılaşmasında zirve mücadelesi veren Kayseri Atletikspor, sahasında Gaziantep temsilcisi Antepia'yı set vermeden 3-0 mağlup etti.
Salon: Kayseri Gevher Nesibe Spor Salonu
Hakemler: Alpaslan Gerçel, Dilek Özaşır
Kayseri Atletikspor: Hiranur Fatma Yaşar, Aylin Mete, Açelya Ozman, Melek Rana Ayata, Arzu Talip, Esra Çevik, Melike Yıldırım, Zekiye Ünal, Berna Demirci, Eda Şahin, Rabia Nehir Tezcan, Elif Su Delibaş, Lara Baytek
Antepia: Asyanur, Belinay, Melek Altunkaya, Hayrunnisa Oğuz, İlkay Yılmaz, Buse, Ece Almacıoğlu, Ecrin Kaplan, Zekiye Yağmur Kurt, Kübra Kurtoğlu
Setler:
1. Set: 25-14 (Kayseri Atletik lehine)
2. Set: 25-14 (Kayseri Atletik lehine)
3. Set: 25-15 (Kayseri Atletik lehine)