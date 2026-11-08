Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kayseri Atletikspor, TVF Kadınlar 2. Lig'de Antepia'yı set vermeden 3-0 yendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Atletikspor, TVF Kadınlar 2. Lig'de Antepia'yı set vermeden 3-0 yendi
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TVF Kadınlar 2. Lig 15. Grup 9. hafta karşılaşmasında zirve mücadelesi veren Kayseri Atletikspor, sahasında Gaziantep temsilcisi Antepia'yı set vermeden 3-0 mağlup etti. Kayseri Gevher Nesibe Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setleri 25-14, 25-14 ve 25-15 sonuçlandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 15. Grup 9. hafta karşılaşmasında zirve mücadelesi veren Kayseri Atletikspor, sahasında Gaziantep temsilcisi Antepia'yı set vermeden 3-0 mağlup etti.

Salon: Kayseri Gevher Nesibe Spor Salonu

Hakemler: Alpaslan Gerçel, Dilek Özaşır

Kayseri Atletikspor: Hiranur Fatma Yaşar, Aylin Mete, Açelya Ozman, Melek Rana Ayata, Arzu Talip, Esra Çevik, Melike Yıldırım, Zekiye Ünal, Berna Demirci, Eda Şahin, Rabia Nehir Tezcan, Elif Su Delibaş, Lara Baytek

Antepia: Asyanur, Belinay, Melek Altunkaya, Hayrunnisa Oğuz, İlkay Yılmaz, Buse, Ece Almacıoğlu, Ecrin Kaplan, Zekiye Yağmur Kurt, Kübra Kurtoğlu

Setler:

1. Set: 25-14 (Kayseri Atletik lehine)

2. Set: 25-14 (Kayseri Atletik lehine)

3. Set: 25-15 (Kayseri Atletik lehine)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Elazığ'da korkunç cinayet! Eski eşini evinde tüfekle vurdu

İki çocuk annesini öldüren cani yakalandı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıllar onlara işlemiyor! Hakan Peker ve kardeşinin yaşını duyanlar kulaklarına inanamadı

Peker kardeşlerin yaşlarını duyan kulaklarına inanamıyor
Trump'tan UFC Başkanı Dana White'a sürpriz teklif: Basın sözcüsü ol

Beyaz Saray basın sözcülüğünü öyle bir isme teklif etti ki şaşarsınız!
Şarkıcı Alihan slime yayını açtı! Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı

Biri bu işi durdursun! Akıma katılan son isim herkesi şaşkına çevirdi
ABD, Umman Körfezi'nde ticaret gemisini vurdu! Saldırı anını paylaştı

Körfez yine ısındı! ABD önce vurdu, sonra paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a Zafer Günü ziyareti

İki lider tarihi günde bir araya geliyor
Polonya saldırısında şüphelinin aşırı sağ bağlantısı dikkat çekti

İçişleri Bakanı açıkladı: 6 kişinin öldüğü saldırıda aşırı sağ izleri

Tarihi meydanda dehşet: Polonya'daki saldırıdan kaçış anı kamerada

Yüzlerce turist varken saldırdı! Ölümden böyle kaçtılar