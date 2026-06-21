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Kayseri Atletikspor, Serkan Karakuş ile yeniden anlaştı

Kayseri Atletikspor, Serkan Karakuş ile yeniden anlaştı
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Kayseri Süper Amatör Küme ekibi Kayseri Atletikspor, 2026-2027 sezonu için antrenör Serkan Karakuş ile yeniden anlaştı.

Kayseri Atletik spor ; Antrenör Serkan Karakuş ile yeni sezon için yeniden anlaştı.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Atletik spor, 2026-2027 sezonunda antrenör Serkan Karakuş ile yola devam edecek. 2022-2023 sezonunda mavi-beyazlı takımının başına geçen tecrübeli antrenör Serkan Karakuş, yeni sezonda da takımın başında yer alacak. Kayseri Atletik spor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "A Futbol Takım yeniden Serkan Karakuş'a emanet. Kurulduğu günden beri ses getiren başarılarla spor kamuoyunun dikkatini çeken kulübümüz, önümüzdeki sezon hazırlıklarına devam ediyor. Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele eden kulübümüz A futbol takımı, Kayseri Atletikspor Kompleksi'nde imzalanan protokolle bu sezon yeniden Serkan Karakuş'a emanet edildi. Takımımıza ve hocamıza başarılar diliyoruz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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