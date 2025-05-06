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Kayseri Amatör Küme Maçında 7 Kırmızı Kart Çıktı

Kayseri Amatör Küme Maçında 7 Kırmızı Kart Çıktı
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Kayseri 2. Amatör Küme D Grubu'nda Büyük Toramanspor ile Kafkasspor'un karşılaştığı maçta, 8. haftada 2 gol atılırken toplam 7 kırmızı kart gösterildi ve takımlar puanları paylaştı.

Kayseri 2. Amatör Küme D Grubu'nda ligin 8. haftasında Büyük Toramanspor ile Kafkasspor karşı karşıya geldi. Karşılıklı 2 golün atıldığı karşılaşmada tam 7 kırmızı kart çıktı ve takımlar puanları paylaştı.

Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Esat Sabuncu, Buse Özgül, Muharrem Karaca

Büyük Toramanspor: Muhammed Enes Yıldız, Mustafa Karakavak, Mustafa Aydın, Muhammed Kadir Aydoğdu, Mükremin Bayrak, Ebubekir Sain, Tahsin Eraslan, Serhat Pakır, Bahri Gören, İlkay Karakoç (Emin Güldiken dk. 69) Uğur Kahraman (İbrahim Moussa dk. 46)

Kafkasspor: Adem Güler, Barış Çetin, Abdulkadir Baykaldı, Erdin Kaynar, Samet Çiçek, Orkun Kuzuoğlu, Berke Özdoğan (Alihan Okur dk. 75), Ayhan Kırbaş, Egemen Polat, Tolga Korkmaz, Emre Tombaş

Goller: Mükremin Bayrak (dk. 49) (Büyük Toramanspor), Ayhan Kırbaş (dk. 68) (Kafkasspor)

Kırmızı kartlar: Hakan Ulutaş (dk. 80) (Antrenör), Mükremin Bayrak (dk. 82), Mustafa Aydın, Bahri Gören (dk. 90) Mustafa Karakavak (maç sonu) (Büyük Toramanspor), Alihan Okur (dk. 82), Ayhan Kırbaş (dk. 90+2) (Kafkasspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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