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Kayseri 2. Amatör Küme'de şampiyonlar belli oldu

Kayseri 2. Amatör Küme'de şampiyonlar belli oldu
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Kayseri 2. Amatör Küme'de gruplarını lider tamamlayan Cırgalanspor, Yavru Aslanspor, Yerköyspor ve Mahrumlarspor 1. Amatör Küme'ye yükseldi. Son takım Play-Off ile belirlenecek.

Kayseri 2. Amatör Küme'de şampiyon olan 4 takım belli oldu. Son takım ise Play-Off'un ardından belli olacak.

Kayseri 2. Amatör Küme Play-Off final müsabakaları sonucunda şampiyon takımlar belli oldu. 4 grupta oynanan karşılaşmalarının ardından gruplarını lider olarak tamamlayan Cırgalanspor, Yavru Aslanspor, Yerköyspor ve Mahrumlarspor 1. Amatör Küme'ye yükselmeyi başardı.

1. Amatör Küme'ye yükselen 4 takımın ardından bir üst lige çıkacak takım Play-Off maçlarının ardından belli olacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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