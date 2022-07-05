Kayseri 1. Amatör Küme Play-Off
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Kayseri Birinci Amatör Küme Play-Off beşinci maçında Argıncıkspor, Anadolu Yıldızlarını 4-0 gibi farklı geçecek şampiyon oldu.
Kayseri Birinci Amatör Küme Play-Off beşinci maçında Argıncıkspor, Anadolu Yıldızlarını 4-0 gibi farklı geçecek şampiyon oldu.
Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Cemal Emre Gömeç, Turan Çelik, Serkan Yıldırım
Argıncıkspor: Kemal Çelik, Kaan Aşık, Sedat Kurt, Yavuz Selim Kılıçaslan, Tahir Can Çeçen, Hacı Mert Cingöz, Mustafa Şafak, Mehmet Gençoğlu (Dk.75 Enes Atçı), Resul Yıldırım (Dk.80 Fethi Kaplan), Bahattin Baydemir (Dk.85 Osman Koş), Yunus Emre Mert
Anadolu Yıldızları: M.Enes Özgen, Oğuzhan Şimşek, Samet Atsız, Ali Yıldız, Muhammet Kaya, Samet Ünsal Bulut (Dk.77 Mehmet Gül), Arif Aslan, M. Emre Şahin (Dk.75 Aziz), Karahan Hamurcu, Murat Aydın, (Dk.77 Berke Özdoğan), Mustafa Yılmaz
Goller: Yunus Emre Mert dk.20 ve 38, Hacı Mert Cingöz dk.28, Resul Yıldırım dk.48 (Argıncıkspor) - KAYSERİ