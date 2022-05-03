Kayseri 1. Amatör Küme'de heyecan sürüyor
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Kayseri 1. Amatör Küme 2021-2022 sezonunda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
Kayseri 1. Amatör Küme 2021-2022 sezonunda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
Kayseri 1.Amatör Küme A, B, C, D ve E Gruplarında 7. hafta maçları tamamlandı. Oynanan 19 müsabakada toplam 105 gol atıldı. En farklı galibiyeti B Grubu şampiyonluk mücadelesi veren Kocasinan Gençlikspor, Kayseri İdman Yurdu'nu 11-1 lideri yenerek aldı. Öte yandan F Grubunda 7.hafta maçları oynanmadı. 1. Amatör Küme 7. hafta maçlarında alınan sonuçlar ise şu şekilde:
A Grubu
Cırgalanspor 7-4 Büyüleyenspor
İsmail Okumuş 7-1 Erciyes İdmangücü
Güneşspor 2-3 Kayseri Simya Koleji
Yahyalı Gençlerbirliği 1-0 Güneşli Gençlik
B Grubu
Sindelhöyükspor 3-5 Yerköyspor
Kocasinan Gençlik 11-1 Kayseri İdmanyurdu
Argıncık Esnafspor 0-1 Yeni Esen
Yeni Kıranardı 2-1 Yeşilspor
C Grubu
Sarız Anadolu 4-5 Kuşçu Mithatpaşaspor
Sungurspor 2-0 Cuma Uluçay Talasspor
Kayseri Demirspor 0-3 Argıncıkspor
Develi Erciyesspor 4-1 Yeşilhisar Belediyespor
D Grubu
Develi Gençlikspor 0-8 Kılıçaslan Yıldızspor
Y.B.Şafakspor 1-3 Kafkasspor
Anadolu Yıldızları 7-0 Yeni Döğerspor
Talas Denizspor 0-6 Erkiletspor
E Grubu
Belsinspor 3-2 Anayurt Final
Makfitspor 3-0 Kocasinan Yemlihaspor
Bünyan Belediye 2-2 Yeni Erciyesspor
Sümerspor 3-0 Olimpik Geçlikspor (Hükmen) - KAYSERİ