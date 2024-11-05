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Kayseri 1. Amatör Küme'de 5. Haftanın Sonuçları

Kayseri 1. Amatör Küme'de 5. Haftanın Sonuçları
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Kayseri 1. Amatör Küme'nin 5. haftasında toplam 33 gol atıldı. A Grubu'nda Gaziosmanpaşaspor liderliğini sürdürürken, B Grubu'nda Simya Koleji yeni lider oldu. Haftanın en farklı galibiyeti ise Simya Koleji'nin SosunBirlikspor'a karşı elde ettiği 8-0'lık skorla geldi.

Kayseri 1. Amatör Küme'de 5. hafta maçları tamamlandı. Bu sezon iki ayrı grupta oynanan 1. Amatör Küme'nin 5. haftasında toplam 9 karşılaşmada 33 gol atıldı.

A Grubu'nda namağlup Gaziosmanpaşaspor liderliğini sürdürürken, B Grubu'nda yeni lider Simya Koleji oldu. Özellikle zirve heyecanın arttığı Kayseri 1. Amatör Küme 5. haftada 2 maç berabere biterken, haftanın en farklı galibiyetini SosunBirlikspor'u 8-0 mağlup eden Simya Koleji elde etti. Kayseri 1. Amatör Küme'de oynanan 5. hafta maçları sonunda alınan skorlar ise şu şekilde:

Kocasinan Ülkü 0-2 Gültepespor

Cuma Uluçay 2-2 Güneşspor

Kalespor 1-2 Yeni Erciyes

Gaziosmanpaşa 4-1 Sarız Anadolu

Sindelhöyük 2-3 Kayseri Yolspor

Anadolu Yıldızları 1-1 Buğdaylıspor

Sosun Birlik 0-8 Simya Koleji

Ömürspor 0-1 Talas Anayurt

İncesu Gençlik 1-2 Kocasinan Yemliha

Belsinspor 0-3 Altındağ Akkışla (Hükmen) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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