Kayseri 1. Amatör Küme C Grubu: Kayseri Demirspor: 2 1966 Turanspor: 2 - Haberler

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Kayseri 1. Amatör Küme C Grubu: Kayseri Demirspor: 2 1966 Turanspor: 2

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayseri 1. Amatör Küme C Grubu: Kayseri Demirspor: 2 1966 Turanspor: 2

Kayseri 1. Amatör Küme C Grubu maçında, Kayseri Demirspor ile 1966 Turanspor 2-2 berabere kaldı.

Kayseri 1. Amatör Küme C Grubu maçında, Kayseri Demirspor ile 1966 Turanspor 2-2 berabere kaldı.

Stat: Erkilet 1 Nolu

Hakemler: Esat Sabuncu, Abdulkadir Keğin, Adem Barış Mecit

Kayseri Demirspor: Muhammed Ali Özgen, Ayhan Şahin, Eren Acır, Alican Koçer, Emircan Koçer, Furkan Taha Kınacı, Mustafa Şimşek, Yusuf Ali Kumsuz, Yunus Güneri, Batuhan Duran, Muhammed Şanlı

1966 Turanspor: Mustafa Uğur, Furkan Bakıcı, Tarık Tiryaki, Muhittin Bahar, Melih Yıldırım, Samet Sarıçiçek, Furkan Tağ, Enes Bahar, Emre Soykan

Goller: Mustafa Şimşek dk. 14 ve 33 (Kayseri Demirspor) Emre Soykan dk.45, Muhittin Bahar dk.55 (1966 Turanspor)

Kırmızı Kart: Melih Yıldırım dk.75 (1966 Turanspor) - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Mustafa Şimşek Muhammed Ali Erkilet Kayseri Spor Haberler

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